Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса

20 октября 2025 в 15:35
На невесту Лепса подали в суд

Фото: Соцсети Авроры Киба

Телеведущая Виктория Боня подала иск в суд на невесту музыканта Григория Лепса — Аврору Кибу. Причиной стали оскорбительные высказывания Кибы в адрес Бони в соцсетях. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса, которая обвинила телеведущую в проституции. Та потребовала от Авроры Кибы публичных извинений», — сообщил telegram-канал. Согласно источнику, конфликт начался после того, как Боня публично усомнилась в финансовом положении Кибы и предположила, что та выходит замуж за Лепса исключительно ради материальной выгоды.

В ответ на это Аврора Киба обвинила Викторию Боню в проституции, заявив, что телеведущая якобы предоставляла интимные услуги женатым мужчинам за три тысячи евро. Сообщается, что Боня требует не только опровержения обвинений, но и официальных извинений от Кибы в публичном пространстве.

Ранее Лепс раскрыл подробности предстоящей свадьбы. Артист заявил, что готовит свадьбу десятилетия, однако для нее пока не хватает крупной суммы.

