Лепс раскрыл подробности предстоящей свадьбы

Лепс объявил о свадьбе с Авророй Кибой стоимостью более 300 млн
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лепс планирует устроить пышное торжество в честь бракосочетания с Авророй Кибой
Лепс планирует устроить пышное торжество в честь бракосочетания с Авророй Кибой Фото:

Российский певец Григорий Лепс раскрыл подробности предстоящей свадьбы с Авророй Кибой. Артист заявил, что копит деньги на пышное торжество, но до свадьбы века не хватает крупной суммы, поэтому у них будет свадьба десятилетия.

«Свадьбу века не потянем. До нее не хватает миллионов 300», — пошутил Лепс, пишет Starhit.ru.

Ранее Григорий Лепс анонсировал совместный трек с Егором Кридом под названием «Пепел», релиз которого запланирован на 29 августа. Композиция долгое время ожидала выхода и сопровождается конкурсом для поклонников, победители которого смогут встретиться с Кридом на его концерте в Лужниках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский певец Григорий Лепс раскрыл подробности предстоящей свадьбы с Авророй Кибой. Артист заявил, что копит деньги на пышное торжество, но до свадьбы века не хватает крупной суммы, поэтому у них будет свадьба десятилетия. «Свадьбу века не потянем. До нее не хватает миллионов 300», — пошутил Лепс, пишет Starhit.ru. Ранее Григорий Лепс анонсировал совместный трек с Егором Кридом под названием «Пепел», релиз которого запланирован на 29 августа. Композиция долгое время ожидала выхода и сопровождается конкурсом для поклонников, победители которого смогут встретиться с Кридом на его концерте в Лужниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...