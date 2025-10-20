Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

На Ямал надвигается метель и гололед

21 октября 2025 в 01:08
Плюсовые температуры и сильный ветер спровоцируют гололед

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На территории ЯНАО 21 октября ожидается гололед, метель и усиление порывов ветра до 18 /с. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО в течение суток 21 октября в отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые отложения, метель. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах до 18м/с», — сообщается на сайте управления.

Температура воздуха ночью опустится до -2, -7 градусов, при прояснении до -12. Днем ожидается потепление до +2, -3 градусов и небольшие осадки.

