На Ямал надвигается метель и гололед
Плюсовые температуры и сильный ветер спровоцируют гололед
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На территории ЯНАО 21 октября ожидается гололед, метель и усиление порывов ветра до 18 /с. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ЯНАО в течение суток 21 октября в отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые отложения, метель. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах до 18м/с», — сообщается на сайте управления.
Температура воздуха ночью опустится до -2, -7 градусов, при прояснении до -12. Днем ожидается потепление до +2, -3 градусов и небольшие осадки.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!