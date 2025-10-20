Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В ЯНАО иномарка сорвалась с дороги в реку

21 октября 2025 в 01:30
Пострадавшего 1978 года рождения доставили в больницу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 244 километре трассы Сургут — Салехард водитель иномарки не справился с управлением и улетел на автомобиле в реку. О происшествии в соцсети сообщили очевидцы.

«20 октября 2025 года в 20:24 на 244-м километре автодороги Сургут — Салехард произошел съезд автомобиля Hyundai Solaris с дороги в реку», — сообщает telegram-канал «NSK». В ДТП пострадал мужчина 1978 года рождения. Его доставили в больницу города Ноябрьска.

Корреспондент URA.RUотправил запрос в пресс-службу окружной Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

