Как в Свердловской области поддерживают бойцов СВО и какие выплаты им положены

Участники специальной военной операции, проживающие в Свердловской области, получают широкий спектр социальных гарантий и льгот. Актуальные меры поддержки, которые доступны гражданам, заключившим контракт в 2025 году — в материале URA.RU.

Единовременные выплаты для контрактников

Одной из ключевых мер поддержки является предоставление значительных единовременных выплат. Гражданин, заключивший контракт в период с 1 января по 31 декабря 2025 года, может рассчитывать на выплату в размере 2,5 миллиона рублей. «Кроме того, предусмотрена дополнительная единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей при заключении контракта», — говорится в официальном telegram-канале «Центр „Мои Документы“ Свердловской области».

Для семей военнослужащих предусмотрены отдельные меры: на каждого ребенка полагается выплата в размере 20 тысяч рублей. Помимо этого, гражданам, зарегистрированным в Свердловской области, предоставляется дополнительная выплата в размере 100 тысяч рублей. Жители Екатеринбурга, заключившие контракт с 16 августа 2024 года, могут рассчитывать на аналогичную выплату.

Медицинское обеспечение и социальная поддержка бойцов СВО

Участникам спецоперации гарантируется ежегодное бесплатное медицинское обследование, лечение и обеспечение необходимыми лекарственными средствами. Это позволяет своевременно выявлять и устранять проблемы со здоровьем, связанные с прохождением службы.

Также предусмотрено бесплатное предоставление служебного жилья или компенсация за аренду, что особенно актуально для военнослужащих, не имеющих собственного жилья. При увольнении с военной службы возможен бесплатный проезд к новому месту жительства.

Образовательные возможности для военнослужащих и их семей

После трех лет службы по контракту военнослужащие могут бесплатно получить высшее или среднее профессиональное образование. Кроме того, в период службы предоставляется возможность освоения новых профессий, что способствует дальнейшей профессиональной адаптации.

Для детей участников спецоперации предусмотрены бюджетные места для обучения в вузах, а также бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях. Эти меры направлены на поддержку семей военнослужащих и создание условий для всестороннего развития детей.

Трудовые и финансовые гарантии

Для будущих контрактников осуществляется бронирование рабочих мест, что позволяет им быть уверенными в трудоустройстве по окончании службы. Также предоставляются кредитные и налоговые каникулы, что снижает финансовую нагрузку на семьи военнослужащих в период прохождения службы.

Военнослужащие имеют право на льготную пенсию после 20 лет службы, что является дополнительным стимулом для продолжения карьеры в армии. Кроме того, предусмотрено страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета.

Статус ветерана и дополнительные льготы

Участникам спецоперации предоставляется статус ветерана боевых действий, что открывает доступ к ряду дополнительных льгот. К ним относятся различные социальные и медицинские гарантии, предусмотренные для ветеранов на федеральном и региональном уровнях.

Военнослужащим обеспечивается бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение или в отпуск из удаленных регионов России, а также на избранное место жительства при увольнении. Это существенно облегчает вопросы, связанные с перемещением и адаптацией к новым условиям.