Как в Свердловской области поддерживают бойцов СВО и какие выплаты им положены
Свердловские бойцы имеют право на получение льгот практически во всех сферах социальной поддержки
Участники специальной военной операции, проживающие в Свердловской области, получают широкий спектр социальных гарантий и льгот. Актуальные меры поддержки, которые доступны гражданам, заключившим контракт в 2025 году — в материале URA.RU.
Единовременные выплаты для контрактников
Одной из ключевых мер поддержки является предоставление значительных единовременных выплат. Гражданин, заключивший контракт в период с 1 января по 31 декабря 2025 года, может рассчитывать на выплату в размере 2,5 миллиона рублей. «Кроме того, предусмотрена дополнительная единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей при заключении контракта», — говорится в официальном telegram-канале «Центр „Мои Документы“ Свердловской области».
Для семей военнослужащих предусмотрены отдельные меры: на каждого ребенка полагается выплата в размере 20 тысяч рублей. Помимо этого, гражданам, зарегистрированным в Свердловской области, предоставляется дополнительная выплата в размере 100 тысяч рублей. Жители Екатеринбурга, заключившие контракт с 16 августа 2024 года, могут рассчитывать на аналогичную выплату.
Медицинское обеспечение и социальная поддержка бойцов СВО
Участникам спецоперации гарантируется ежегодное бесплатное медицинское обследование, лечение и обеспечение необходимыми лекарственными средствами. Это позволяет своевременно выявлять и устранять проблемы со здоровьем, связанные с прохождением службы.
Также предусмотрено бесплатное предоставление служебного жилья или компенсация за аренду, что особенно актуально для военнослужащих, не имеющих собственного жилья. При увольнении с военной службы возможен бесплатный проезд к новому месту жительства.
Образовательные возможности для военнослужащих и их семей
После трех лет службы по контракту военнослужащие могут бесплатно получить высшее или среднее профессиональное образование. Кроме того, в период службы предоставляется возможность освоения новых профессий, что способствует дальнейшей профессиональной адаптации.
Для детей участников спецоперации предусмотрены бюджетные места для обучения в вузах, а также бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях. Эти меры направлены на поддержку семей военнослужащих и создание условий для всестороннего развития детей.
Трудовые и финансовые гарантии
Для будущих контрактников осуществляется бронирование рабочих мест, что позволяет им быть уверенными в трудоустройстве по окончании службы. Также предоставляются кредитные и налоговые каникулы, что снижает финансовую нагрузку на семьи военнослужащих в период прохождения службы.
Военнослужащие имеют право на льготную пенсию после 20 лет службы, что является дополнительным стимулом для продолжения карьеры в армии. Кроме того, предусмотрено страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета.
Статус ветерана и дополнительные льготы
Участникам спецоперации предоставляется статус ветерана боевых действий, что открывает доступ к ряду дополнительных льгот. К ним относятся различные социальные и медицинские гарантии, предусмотренные для ветеранов на федеральном и региональном уровнях.
Военнослужащим обеспечивается бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение или в отпуск из удаленных регионов России, а также на избранное место жительства при увольнении. Это существенно облегчает вопросы, связанные с перемещением и адаптацией к новым условиям.
Меры социальной поддержки для участников специальной военной операции из Свердловской области охватывают практически все сферы жизни: от финансовых выплат до медицинского и образовательного обеспечения. Такой комплексный подход позволяет создать условия для достойного прохождения службы и поддержки семей военнослужащих.
