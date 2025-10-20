В Свердловской области не будут ограничивать продажу алкоголя

«Никаких нововведений в эти законы у нас нет желания пока вводить, потому что сухие законы были — они не дали результат. Ну напишем мы, что алкоголь продается два часа? Все равно кому-то захочется, он где-то купит или будут продавцы, которые будут продавать „с лотка“», — считает Копытов. Он подчеркнул, что самое важное в этом вопросе — объяснять людям, что вести себя следует культурно после выпитого, а также «знать меру».