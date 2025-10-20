«К победе стоит подходить ответственно»: кто защищает свердловских мэров и чиновников в судах

Адвокаты регулярно участвуют в различных следственных действиях Фото: Илья Московец © URA.RU

С 2024 года в Екатеринбурге и Свердловской области пошла волна задержаний чиновников и мэров, которых следствие обвиняет в различных преступлениях, в том числе коррупционного характера. Их защиту осуществляют топовые уральские адвокаты, некоторые из них ранее служили в правоохранительных органах. Кто они — в материале URA.RU.

Алексей Стадников

Алексей Стадников в суде Фото: Илья Московец © URA.RU

Стадников окончил Уральской государственную академию (судебно-прокурорский факультет) в 1995 году. Затем работал в прокуратурах Нижнесергинского района Свердловской области, Орджоникидзевского района и Екатеринбурга. С 2001 по 2006 год был зампрокурора Ленинского района. После этого девять лет трудился в СК. Дослужился до звания полковника юстиции. Адвокатом стал в 2017 году.

В начале года Стадников стал адвокатом бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Участвовал в процессе по избранию меры пресечения. Позже Смирнов вышел из изолятора. Скоро дело начнут рассматривать в суде.

Борис Родин

Родин является адвокатом бюро Legwest Group и налоговым консультантом. Он состоит в адвокатской палате области, ассоциации юристов России и является экспертом Общественной палаты региона. Родин помогал бывшему главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Последнего обвинили во взятке. В итоге суд отправил его в колонию на восемь лет.

Борис Родин (справа) Фото: соцсети Родина

Максим Колесников

Максим Колесников (слева) на приговоре Старкову Фото: Илья Московец © URA.RU

В 1996 году Колесников окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮУ). А через год основал и возглавил юридическое агентство «Частное право». В начале 2000-х он прошел стажировку в США. Награжден медалями «За заслуги в защите прав и свобод граждан» и «За профессионализм».

Колесников известен тем, что добился оправдательного приговора для Алексея Чеканова, друга бывшего свердловского губернатора Эдуарда Росселя. А в прошлом году взялся за защиту бывшего главы свердловского минтранса Василия Старкова, обвиненного в крупной взятке. Колесников смог добиться того, чтобы его подзащитный отправился в зону СВО (Старков очень хотел этого и пытался несколько раз).

Мария Кирилова

Мария Кирилова во время избрания меры пресечения Чемезову Фото: Илья Московец © URA.RU

Мария получила статус адвоката в 2015 году. Состоит в команде екатеринбургских юристов Lawguard, которые берутся за разные трудные и резонансные уголовные дела. В конце сентября она стала защитником бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова, обвиненного в мошенничестве.

Известно, что Кирилова прошла подготовку в школе права «Статус», обучение по курсам «Манипуляции в переговорах», «Знание характера-универсальная основа коммуникации» и подготовку в Европейском центре правового сотрудничества.

«Почему я люблю креативные решения? Потому что не боюсь их, они позволяют выйти за рамки шаблонов и создавать в работе инструментарий, с которым интересно выигрывать. К победе вообще стоит подходить очень ответственно», — призналась Кирилова.

Вячеслав Войнов

Малик Гайсин и Вячеслав Войнов Фото: Илья Московец © URA.RU

Войнов родился в 1987 году, закончил УрГЮУ. Коллеги называют его грамотным и интеллектуальным адвокатом. Сейчас Вячеслав представляет интересы бывшего мэра свердловского Артемовского Константина Трофимова. Последнего обвинили во взятке водонагревателем. Экс-чиновник вину не признает. Защита указывает, что Трофимов сам купил водонагреватель, а второго свидетеля по делу — директора детского лагеря Наталью Яговитину — он якобы пытался привлечь к ответственности, потому что подозревал ее в преступлениях.