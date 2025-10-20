Судебные тяжбы между представителями Юревича и телевизионщиками, в числе которых был и Малахов, начались после выпуска программы в середине апреля. В нем прозвучали факты из жизни Юревича, в том числе и те, что ранее были в СМИ. В прямом эфире федерального канала бывшего губернатора обвинили в коррупции. При этом, по словам адвокатов, никакого решения суда по обвинениям не было. Шоу вышло в эфир после национализации активов «Макфы», принадлежащей Юревичу.