Экс-губернатор Челябинской области проиграл Малахову суд о защите чести и достоинства. Скрин
Адвокаты Михаил Юревича не смогли доказать ущерб его чести и достоинству
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич проиграл процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации ведущему телешоу «Малахов» и телеканалу «Россия 1». Савеловский суд Москвы отклонил иск на 120 млн рублей, подданный юристами основателя национализированного холдинга «Макфа» и экс-чиновника.
«Вынесено решение 20.10.2025. Отказано в удовлетворении 20.10.2025», — сообщается на сайте суда.
Судебные тяжбы между представителями Юревича и телевизионщиками, в числе которых был и Малахов, начались после выпуска программы в середине апреля. В нем прозвучали факты из жизни Юревича, в том числе и те, что ранее были в СМИ. В прямом эфире федерального канала бывшего губернатора обвинили в коррупции. При этом, по словам адвокатов, никакого решения суда по обвинениям не было. Шоу вышло в эфир после национализации активов «Макфы», принадлежащей Юревичу.
Первый иск адвокатов Юревича был подан в Пресненский суд Москвы. В нем они требовали признать прозвучавшие на шоу сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и опровергнуть их. Но суд отказался рассматривать иск . Тогда юристы, представляющие интересы экс-губернатора, обратились в Савеловский суд.
Фото: скрин сайта Савеловского райсуда Москвы
