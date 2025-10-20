Челябинская психбольница регистрирует товарный знак «Кукух»
Медики хотят добавить позитива в образ челябинской психиатрии
Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1 обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака «Кукух». Об этом сообщает сервис проверки контрагентов Rusprofile.
«В случае успешной регистрации медучреждение сможет использовать товарный знак для консультаций, обследований, телемедицины, услуг медсестер на дому, реабилитации пациентов. Равно как для различных видов терапий, услуг стационаров», — цитирует сообщение сервиса «Лента.ру».
Маскота челябинские психиатры презентовали в июне, назвав его частью курса учреждения на открытость и позитивные перемены. Он представляет из себя забавную птицу в медицинском халате.
«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный Кукух, это изначально мужчина, мальчик», —пояснил главврач больницы Михаил Козлов. Негативный отзыв одного из депутатов Госдумы медиков не смутил.
Разработка Кукуха велась с помощью современных технологий: образ создавался при помощи нейросети и дорабатывался в цифровом виде, после чего были изготовлены несколько прототипов на 3D-принтере. На создание талисмана челябинских медиков вдохновил опытом коллег-наркологов из Пермского края, которые ранее представили собственного маскота Белочку.
