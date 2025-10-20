Спектакль рассказывает непростые истории о взрослении молодых людей с особенностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на сцене Молодежного театра прошло знаковое событие — благотворительный вечер с показом спектакля «Хочу быть выше». Это трогательные и впечатляющие истории подопечных фонда «Жизнь в Движении», имеющих патологии опорно-двигательной системы, тех ребят, которые прошли сложный путь, рассказал учредитель фонда и продюсер спектакля Евгений Миронов, передает корреспондент URA.RU.

«Каждый год мы стараемся отмечать день рождения нашего фонда и собирать концертные программы. В этом году решили сделать больше и поставит настоящий спектакль, написанный по живым историям наших подопечных. Трогательных и впечатляющих. Рассказать про ребят, которые прошли сложный путь. В финале спектакля они выходят на сцену», — рассказал Миронов, передает корреспондент URA.RU.

В основу спектакля легли реальные истории семи подопечных фонда «Жизнь в Движении» — детей и подростков с отсутствием конечностей. Истории героев вдохновляют: несмотря на трудности они способны покорять Эльбрус и осваивать горные лыжи на протезах.

«Это было два года назад, когда я поднялась на вершину горы. Мне было тогда 16 лет. Когда я поднималась, мне делали специальный протез, в который можно было вставить палку. Это только кажется, что у тебя что-то болит и ничего не получится. На самом деле, все ограничения только в голове. А у здоровых людей этих ограничений еще больше, чем у нас», — рассказала одна из подопечных фонда, чью историю также показали в спектакле «Хочу быть выше».

Все собранные в рамках благотворительного вечера средства будут направлены на совместную программы по протезированию детей в Детском центре протезирования «Хочу Ходить». Также на реабилитацию детей, их социализации и оказанию другой необходимой помощи.