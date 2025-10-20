Ашинские металлурги сократили уставный капитал на 109 миллионов рублей

Металлурги Аши остались без 109 млн рублей в уставном капитале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ашинский метзавод (Челябинская область) уменьшит уставный капитал на 109,5 млн рублей. Как следует из решения общего собрания акционеров, причиной стала ликвидация дочерней компании «Дата-форум».

«Уменьшить уставный капитал ПАО „Ашинский метзавод“ с 498,45 млн рублей до 388,89 млн рублей. Величина, на которую уменьшается уставный капитал — 109,56 млн рублей», — отмечено в доументе, которым располагает URA.RU.

Сокращение будет проведено путем погашения 109,5 млн собственных обыкновенных акций, которые перешли заводу после распределения имущества ликвидированной дочерней структуры. Эти бумаги номинальной стоимостью 1 рубль каждая currently находятся на казначейском счете эмитента.

После завершения процедуры количество размещенных обыкновенных акций завода составит 388,9 млн штук. Генеральному директору предприятия поручено уведомить регистрирующий орган о принятом решении и опубликовать соответствующее сообщение в масс-медиа.