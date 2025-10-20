Логотип РИА URA.RU
Ашинские металлурги сократили уставный капитал на 109 миллионов рублей

20 октября 2025 в 18:30
Металлурги Аши остались без 109 млн рублей в уставном капитале

Металлурги Аши остались без 109 млн рублей в уставном капитале

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ашинский метзавод (Челябинская область) уменьшит уставный капитал на 109,5 млн рублей. Как следует из решения общего собрания акционеров, причиной стала ликвидация дочерней компании «Дата-форум».

«Уменьшить уставный капитал ПАО „Ашинский метзавод“ с 498,45 млн рублей до 388,89 млн рублей. Величина, на которую уменьшается уставный капитал — 109,56 млн рублей», — отмечено в доументе, которым располагает URA.RU.

Сокращение будет проведено путем погашения 109,5 млн собственных обыкновенных акций, которые перешли заводу после распределения имущества ликвидированной дочерней структуры. Эти бумаги номинальной стоимостью 1 рубль каждая currently находятся на казначейском счете эмитента.

После завершения процедуры количество размещенных обыкновенных акций завода составит 388,9 млн штук. Генеральному директору предприятия поручено уведомить регистрирующий орган о принятом решении и опубликовать соответствующее сообщение в масс-медиа.

В ноябре 2024 года доля участия материнской компании АО «Урал-ВК» в уставном капитале Ашинского метзавода выросла. Как тогда сообщило URA.RU, аффилированная с «Амурсталью» московская компания увеличила свой пакет акций по итогам обязательного предложения. На тот момент «Урал-ВК» уже владел 84,21% уставного капитала завода. Точный размер приобретенной доли в ноябре не уточнялся.

