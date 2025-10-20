Ашинские металлурги сократили уставный капитал на 109 миллионов рублей
Ашинский метзавод (Челябинская область) уменьшит уставный капитал на 109,5 млн рублей. Как следует из решения общего собрания акционеров, причиной стала ликвидация дочерней компании «Дата-форум».
«Уменьшить уставный капитал ПАО „Ашинский метзавод“ с 498,45 млн рублей до 388,89 млн рублей. Величина, на которую уменьшается уставный капитал — 109,56 млн рублей», — отмечено в доументе, которым располагает URA.RU.
Сокращение будет проведено путем погашения 109,5 млн собственных обыкновенных акций, которые перешли заводу после распределения имущества ликвидированной дочерней структуры. Эти бумаги номинальной стоимостью 1 рубль каждая currently находятся на казначейском счете эмитента.
После завершения процедуры количество размещенных обыкновенных акций завода составит 388,9 млн штук. Генеральному директору предприятия поручено уведомить регистрирующий орган о принятом решении и опубликовать соответствующее сообщение в масс-медиа.
В ноябре 2024 года доля участия материнской компании АО «Урал-ВК» в уставном капитале Ашинского метзавода выросла. Как тогда сообщило URA.RU, аффилированная с «Амурсталью» московская компания увеличила свой пакет акций по итогам обязательного предложения. На тот момент «Урал-ВК» уже владел 84,21% уставного капитала завода. Точный размер приобретенной доли в ноябре не уточнялся.
