Общая площадь нового квартала - 9 932 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU

В недавно присоединенном к Челябинску поселке Западный строят новый четырехэтажный жилой комплекс. Общая жилая площадь ЖК достигнет 9 932 квадратных метров. Новый комплекс планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в поселке Западный застройщик ООО СЗ „Привилегия партнерс-4“ строит 4-этажный жилой комплекс на 207 квартир. Сдать объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В жилом комплексе будет десять подъездов. На придомовой территории возведут детскую, спортивную площадку, а также там будет 86 мест для автопарковки. Средняя площадь квартир в ЖК — 48 квадратных метров.

Квартиры будут разной площади — от студий до многокомнатных. Дома будут сдаваться в чистовой отделке. ЖК построят в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности — магазины, поликлиника, школа, детский сад. Также там будут благоустроены прогулочный зоны. Там появятся улица в виде каменной реки, философский сад и площадки для йоги.

Новый ЖК планируют возвести в третьем квартале 2026 года Фото: сайт ЕИСЖС