В челябинском муниципалитете стартовал процесс смены главы

Депутаты собрания Варненского района (Челябинская область) рассмотрят вопрос о досрочной отставке главы Константина Моисеева 22 октября. Об этом сообщили источники URA.RU в политических кругах.

«Пока на сайте собрания нет этого вопроса повестки. Но заседание должно состояться в среду», — пояснил инсайдер. Телефон самого Моисеева отключен, в собрании депутатов на звонок не ответили.

До избрания главой Моисеев работал в сфере здравоохранения, где «вырос» из врача-стоматолога до главврача Варненской районной больницы. При нем муниципалитет считался одним из самых благополучных в области. Заявление об увольнении Моисеев написал в конце прошедшей недели.

