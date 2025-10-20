В челябинском муниципалитете стартовал процесс смены главы
Константин Моисеев сдаст Варненский район своему первому заместителю
Депутаты собрания Варненского района (Челябинская область) рассмотрят вопрос о досрочной отставке главы Константина Моисеева 22 октября. Об этом сообщили источники URA.RU в политических кругах.
«Пока на сайте собрания нет этого вопроса повестки. Но заседание должно состояться в среду», — пояснил инсайдер. Телефон самого Моисеева отключен, в собрании депутатов на звонок не ответили.
До избрания главой Моисеев работал в сфере здравоохранения, где «вырос» из врача-стоматолога до главврача Варненской районной больницы. При нем муниципалитет считался одним из самых благополучных в области. Заявление об увольнении Моисеев написал в конце прошедшей недели.
По информации URA.RU, временно руководить районом будет его первый заместитель 57-летний Евгений Парфенов. По образованию он инженер-энергетик, в администрацию района — на должность замглавы по ЖКХ — пришел в 2008 году. Спустя шесть лет получил повышение до первого зама. До этого Парфенов работал начальником отдела строительства и ЖКХ, МУП «Комитет по управлению имуществом», руководил Варненского филиала ОГУП «ОблЦТИ».
