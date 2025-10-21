Какие товары пользуются спросом у ямальцев на онлайн-платформах
Ямальцы заказывают на площадке одежду и запчасти для машин (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Осенью жители ЯНАО чаще всего искали и покупали одежду для девочек и женщин, а также запчасти для автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито».
«Самыми популярными товарами на платформе в ЯНАО стала одежда для девочек и женщин — на каждую из категорий пришлось 7% всех продаж на платформе. На втором месте — запчасти для автомобилей (5%) и одежда для мальчиков (5%), а также стройматериалы (4%) и мобильные телефоны (3,5%)», — отметили в аналитики площадки.
Не уступали по популярности покупки стройматериалов (4%), мобильных телефонов (3,5%), шин и дисков (3%), мужской одежды (3%) и товаров для кухни (2,8%). В десятку наиболее востребованных вошли также кровати, диваны и кресла (2,7%), детские товары и игрушки (2,6%) и женская обувь (2%).
Аналитики отметили, что по сравнению с сентябрем 2024 года жители округа стали в 8,6 раза чаще покупать букеты, в 4,9 раза увеличился спрос на готовые строения и срубы, а комнатные растения приобретают в 3,2 раза чаще. Ямальцы также не отстают от общероссийских тенденций и активно покупают компактные фотоаппараты (рост в 2,8 раза).
