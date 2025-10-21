Какие товары пользуются спросом у ямальцев на онлайн-платформах

Ямальцы заказывают на площадке одежду и запчасти для машин (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Осенью жители ЯНАО чаще всего искали и покупали одежду для девочек и женщин, а также запчасти для автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито».

«Самыми популярными товарами на платформе в ЯНАО стала одежда для девочек и женщин — на каждую из категорий пришлось 7% всех продаж на платформе. На втором месте — запчасти для автомобилей (5%) и одежда для мальчиков (5%), а также стройматериалы (4%) и мобильные телефоны (3,5%)», — отметили в аналитики площадки.

Не уступали по популярности покупки стройматериалов (4%), мобильных телефонов (3,5%), шин и дисков (3%), мужской одежды (3%) и товаров для кухни (2,8%). В десятку наиболее востребованных вошли также кровати, диваны и кресла (2,7%), детские товары и игрушки (2,6%) и женская обувь (2%).

