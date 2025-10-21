Обычно флаги меняются с периодичностью раз в один или полтора месяца в зависимости от погодных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В промзоне поселка Пангоды (Надымский район, ЯНАО) местные жители заметили сильно потрепанные ветром российский триколор и флаг ПАО «Газпром». Ссылаясь на ФЗ «О Государственном флаге РФ», ямальцы написали обращение к губернатору с вопросом о том, кто несет ответственность за нарушение этого правового акта. После этого флагштоки быстро убрали.

«Смотришь на этот символ государственности, и охватывает ужас. Это флаг Российской Федерации. Слева от него „развевается“ флаг ЯНАО, а справа — флаг „Газпрома“. И ведь они не за один месяц стали такими и даже не за один год!» — написала главе Ямала Дмитрию Артюхову жительница поселка Пангоды Татьяна. Запрос опубликован в telegram-канале «Обращения ЯНАО».

Потрепанные флаги жительница Пангод заметила на территории промзоны рядом с объездной дорогой. По мнению северянки, нарушается ФЗ «О Государственном флаге РФ», и за это кто-то должен нести ответственность. После запроса Татьяны символы госвласти срочно сняли с флагштоков, а сама база, оказывается, давно заброшена. «База законсервирована и не эксплуатируется. Флагштоки убраны. Благодарим вас за сигнал», — ответили в администрации Надымского района.

Продолжение после рекламы