Легендарный Обдорский острог, часть которого была обнаружена в октябре прошлого года, смоделируют в цифровой 3D-модели. Об этом сообщили в Институте археологии Севера.

«Работа стартовала с кропотливого скульптинга палеорельефа по чертежам, предоставленным архитектором. Уже на этом этапе на рельефе были размещены основные постройки. Элементы модели выверены по масштабу, что задает точную пространственную основу проекта», — рассказали на официальной странице института «ВКонтакте».

За соответствием цифровой модели историческим реалиям следит научный руководитель проекта — археолог Олег Кардаш. Его задача — обеспечить точность всех деталей, чтобы 3D-модель стала не просто визуализацией, а полноценным научным инструментом для изучения и популяризации истории Обдорского острога.

Поэтапное цифровое воссоздание позволит не только увидеть утраченный памятник в виртуальной реальности, но и открывает новые перспективы для его музеефикации. Теперь у жителей и гостей Салехарда появится возможность познакомиться с историей города в интерактивном формате.