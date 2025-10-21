Легендарный Обдорский острог в Салехарде превратят в масштабную 3D-модель. Фото
Созданная 3D-модель позволит понять, как выглядел быт жителей Обдорска
Фото: Илья Московец © URA.RU
Легендарный Обдорский острог, часть которого была обнаружена в октябре прошлого года, смоделируют в цифровой 3D-модели. Об этом сообщили в Институте археологии Севера.
«Работа стартовала с кропотливого скульптинга палеорельефа по чертежам, предоставленным архитектором. Уже на этом этапе на рельефе были размещены основные постройки. Элементы модели выверены по масштабу, что задает точную пространственную основу проекта», — рассказали на официальной странице института «ВКонтакте».
За соответствием цифровой модели историческим реалиям следит научный руководитель проекта — археолог Олег Кардаш. Его задача — обеспечить точность всех деталей, чтобы 3D-модель стала не просто визуализацией, а полноценным научным инструментом для изучения и популяризации истории Обдорского острога.
Поэтапное цифровое воссоздание позволит не только увидеть утраченный памятник в виртуальной реальности, но и открывает новые перспективы для его музеефикации. Теперь у жителей и гостей Салехарда появится возможность познакомиться с историей города в интерактивном формате.
Ранее URA.RU рассказывало о древнем могильнике в Салехарде, найденном на территории Обдорского острога. Возраст находок датируется 5000 тысячами лет. Находки позволили приоткрыть ритуальную сторону погребального обряда древних жителей севера.
3D-модель Обдорского острога
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!