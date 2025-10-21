В ЯНАО врачи сохранили здоровье женщине, у которой обнаружили два вида рака
Врачам удалось обнаружить два вида рака на ранней стадии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) врачи центральной городской больницы выявили у пациентки два вида рака на ранней стадии благодаря внимательности и современному оборудованию. Женщина проходила плановое обследование в отделении ультразвуковой диагностики, где специалисты обнаружили у нее опухоли щитовидной железы и почки. Об этом сообщили в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ.
«Проводя исследование щитовидной железы, заведующая отделением УЗД Наталия Беркут обнаружила в структуре органа патологический участок — опухоль размером семь миллиметров. Несмотря на малый размер, образование доктору сразу не понравилось. Смутили его контуры, структура и признаки наличия кровотока. В тот же день врач ультразвуковой диагностики Алина Пимоненкова при проведении УЗИ брюшной полости у этой же пациентки выявила злокачественное образование почки», — рассказали в официальном telegram-канале ноябрьской ЦГБ.
Благодаря профессионализму медицинского персонала, оба онкозаболевания были диагностированы на первой стадии, что позволило провести органосохраняющее лечение. Пациентке выполнили две малотравматичные операции: удалили одну долю щитовидной железы, сохранив вторую, а опухоль почки иссекли лапароскопическим методом с минимальным повреждением тканей. Сейчас жительница Ноябрьска чувствует себя хорошо и находится под наблюдением онколога.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!