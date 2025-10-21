В ЯНАО врачи сохранили здоровье женщине, у которой обнаружили два вида рака

Врачам удалось обнаружить два вида рака на ранней стадии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) врачи центральной городской больницы выявили у пациентки два вида рака на ранней стадии благодаря внимательности и современному оборудованию. Женщина проходила плановое обследование в отделении ультразвуковой диагностики, где специалисты обнаружили у нее опухоли щитовидной железы и почки. Об этом сообщили в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ.

«Проводя исследование щитовидной железы, заведующая отделением УЗД Наталия Беркут обнаружила в структуре органа патологический участок — опухоль размером семь миллиметров. Несмотря на малый размер, образование доктору сразу не понравилось. Смутили его контуры, структура и признаки наличия кровотока. В тот же день врач ультразвуковой диагностики Алина Пимоненкова при проведении УЗИ брюшной полости у этой же пациентки выявила злокачественное образование почки», — рассказали в официальном telegram-канале ноябрьской ЦГБ.