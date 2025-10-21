Щелконогов официально стал депутатом заксо Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Замглавы депспорта ЯНАО Алексей Щелконогов стал депутатом законодательного собрания. Избирком Ямала в ходе своего 134 заседания зарегистрировал депутата и передал ему соответствующее удостоверение.

«Избирательная комиссия Ямала зарегистрировала депутата законодательного собрания ЯНАО восьмого созыва Щелконогова Алексея Анатольевича... Щелконогов Алексей Анатольевич представляет Всероссийскую политическую партию „Единая Россия“. Он был зарегистрирован в составе списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии по единому избирательному округ», — написано в группе избиркома VK.

Чиновник уже уволился со своего поста и 23 октября будет участвовать в очередном заседании заксо. «Мои приоритеты в работе, конечно же, — социальная сфера. А также, учитывая предыдущее место работы, забота о здоровье ямальцев, развитие физической культуры и спорта, образование, культура, молодежная сфера. Уже имеются определенные партийные проекты, которые я намерен реализовывать в ближайшее время», — рассказал Щелконогов журналистам.

