Политика

В ЯНАО появился новый депутат заксобрания. Фото

21 октября 2025 в 12:35
Щелконогов официально стал депутатом заксо

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Замглавы депспорта ЯНАО Алексей Щелконогов стал депутатом законодательного собрания. Избирком Ямала в ходе своего 134 заседания зарегистрировал депутата и передал ему соответствующее удостоверение.

«Избирательная комиссия Ямала зарегистрировала депутата законодательного собрания ЯНАО восьмого созыва Щелконогова Алексея Анатольевича... Щелконогов Алексей Анатольевич представляет Всероссийскую политическую партию „Единая Россия“. Он был зарегистрирован в составе списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии по единому избирательному округ», — написано в группе избиркома VK.

Чиновник уже уволился со своего поста и 23 октября будет участвовать в очередном заседании заксо. «Мои приоритеты в работе, конечно же, — социальная сфера. А также, учитывая предыдущее место работы, забота о здоровье ямальцев, развитие физической культуры и спорта, образование, культура, молодежная сфера. Уже имеются определенные партийные проекты, которые я намерен реализовывать в ближайшее время», — рассказал Щелконогов журналистам.

Продолжение после рекламы

В законодательном собрании ЯНАО стало меньше народных избранников, получающих зарплату за депутатскую деятельность. Если в седьмом созыве их было 13, то в восьмом количество сократилось на одного. В этот список вошел и Щелконогов.

