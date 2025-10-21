В ЯНАО пройдет ярмарка деликатесов от местных производителей
На мероприятии будет продаваться несколько видов ямальской рыбы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Жителей и гостей Ноябрьска (ЯНАО) пригласили на гастрономическую ярмарку «Ноябрьский улов», которая состоится 25 и 26 октября на площади «Южные ворота Ямала». На мероприятии будут представлены местные деликатесы, сувениры и изделия, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В ярмарке участвуют предприниматели Надыма, Ноябрьска и Екатеринбурга. Можно будет приобрести камчатские деликатесы, это различные виды рыбы — кета, горбуша, нерка, чавыча, масляная, тунец, корюшка», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.
Кроме того, гости смогут приобрести ямальскую продукцию, включая муксуна, малосольную рубанину из нельмы, щекура и обского чебака. На продажу поступят сервелаты из оленины, колбасные изделия, а также дикоросы — свежемороженая морошка, сухие и маринованные грибы, варенье из сосновых шишек. Для ценителей национального быта предложат бурки и кисы ручной работы.
