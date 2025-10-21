Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

В ЯНАО пройдет ярмарка деликатесов от местных производителей

В Ноябрьске состоится гастрономическая ярмарка «Ноябрьский улов»
21 октября 2025 в 20:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На мероприятии будет продаваться несколько видов ямальской рыбы

На мероприятии будет продаваться несколько видов ямальской рыбы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей и гостей Ноябрьска (ЯНАО) пригласили на гастрономическую ярмарку «Ноябрьский улов», которая состоится 25 и 26 октября на площади «Южные ворота Ямала». На мероприятии будут представлены местные деликатесы, сувениры и изделия, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В ярмарке участвуют предприниматели Надыма, Ноябрьска и Екатеринбурга. Можно будет приобрести камчатские деликатесы, это различные виды рыбы — кета, горбуша, нерка, чавыча, масляная, тунец, корюшка», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. 

Кроме того, гости смогут приобрести ямальскую продукцию, включая муксуна, малосольную рубанину из нельмы, щекура и обского чебака. На продажу поступят сервелаты из оленины, колбасные изделия, а также дикоросы — свежемороженая морошка, сухие и маринованные грибы, варенье из сосновых шишек. Для ценителей национального быта предложат бурки и кисы ручной работы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал