В ЯНАО молодежный центр нарушил требования по антитеррористической безопасности

Прокурора ЯНАО внесла представление мэру Лабытнанги из-за арт-резиденции «Лампа»
21 октября 2025 в 12:53
Прокуратура выявила многочисленные нарушения в молодежном центре

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МАУ «Молодежный центр города Лабытнанги» (ЯНАО) оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Главе города также вынесено представление от ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В ходе надзорных мероприятий на арт-резиденции „Лампа“ выявлены многочисленные нарушения при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и эвакуационных путей, а также при обеспечении антитеррористической защищенности», — сообщили на официальном сайте ведомства. Директор центра привлечен к административной ответственности.

По инициативе прокурора директор МАУ «Молодежный центр города Лабытнанги» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 и ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ. Ему назначены наказания в виде штрафов. Также в адрес главы города внесено представление от прокуратуры, по результатам рассмотрения которого организована работа по устранению выявленных нарушений. 

