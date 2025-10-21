В ЯНАО молодежный центр нарушил требования по антитеррористической безопасности

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в молодежном центре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МАУ «Молодежный центр города Лабытнанги» (ЯНАО) оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Главе города также вынесено представление от ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В ходе надзорных мероприятий на арт-резиденции „Лампа“ выявлены многочисленные нарушения при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и эвакуационных путей, а также при обеспечении антитеррористической защищенности», — сообщили на официальном сайте ведомства. Директор центра привлечен к административной ответственности.