Ямальские коммунисты выступили против клининговых компаний в школах региона. Они вышли на массовый пикет в центре Салехарда, чтобы призвать власти вернуть в образовательные учреждения штатных уборщиц. По их словам, сейчас качество уборки в школах «просто ужасное», а сами ямальцы, работающие в этой сфере, страдают от отсутствия социальных гарантий, в связи с невозможностью работать по ТК РФ.

«С 2021 года в городе Салехард в образовательных учреждениях, школах, детских садах уборку осуществляют клининговые компании... С переводом уборщиц из разряда работников бюджетной организации в штат клининговой компании люди потеряли все социальные гарантии, кроме заработной платы за уборку, причем объем работы увеличился, а оплата за работу не изменилась. С другой стороны, качество уборки ужасное, школы грязные, некоторые учителя вынуждены самостоятельно производить уборку классов. Необходимо упразднить клининговые компании и вернуть штат образовательных учреждений уборщиц, как это было раньше», — написано в telegram-канале партии.

Руководитель фракции КПРФ в заксо ЯНАО Елена Кукушкина пояснила, что жалобы на качество выполненной работы клининговыми компаниями поступают постоянно, как от учителей, так и от родителей. Кроме того, сотрудники частных компаний находятся в школе не постоянно, поэтому в случае форс-мажорных ситуаций принимать какие-либо меры придется работникам образовательного учреждения. «У нас около 300 подписей педагогов Салехарда под обращением к губернатору. На этой неделе мы все отправим. О том, что хуже стала уборка, это очевидно — об этом говорят и сами учителя. Клининг пришел и ушел, а в течение дня может случиться любой форс-мажор. В школах уборщицы, а речь идет не только о них, но и о разнорабочих, которые так же ушли на аутсорс, получали официальную зарплату, а на аутсорсе, как правило, все самозанятые. Не хотелось бы, чтобы этот на наш взгляд отрицательный опыт распространился на весь Ямал», — рассказала Кукушкина URA.RU.