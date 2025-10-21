Цены на бензин в ЯНАО продолжают бить рекорды: где самое дорогое топливо и почему

В Надыме в одни руки разрешалось заливать только по 10-20 литров 92-го бензина Фото: Илья Московец © URA.RU

Ситуация с розничными ценми на топливо в ЯНАО остается напряженной. Расценки на бензин продолжают обновлять исторические максимумы, а на отдельных территориях стоимость топлива превышает 100 рублей за литр. По данным окружных властей, самая высокая цена зафиксирована в Красноселькупском районе, где литр бензина марки АИ-95 продается по 104,5 рубля. Аналитики связывают высокую стоимость нефтепродуктов с ремонтом НПЗ. Подробности — в материале URA.RU.

Где на Ямале самое дорогое топливо

Красноселькупский район традиционно лидирует по стоимости топлива. На одной из местных заправок, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, бензин АИ-95 реализуется по цене 104,5 рубля за литр, АИ-92 — по 95 рублей, а дизельное топливо — по 72 рубля. За последний год стоимость бензина в районе выросла на 14,6–18,9%. Местные жители отмечают, что такие цены значительно превышают средние показатели по округу и вызывают недовольство среди автомобилистов.

Жители поселка Пангоды также жалуются на завышенные цены. По их словам, бензин АИ-95 на одной из заправок стоит более 80 рублей. Автомобилисты отмечают отсутствие сетевых АЗС, которые могли бы снизить стоимость топлива за счет большего оборота и централизованных поставок.

Ситуация на рынке топлива в Надыме

В Надыме, несмотря на то, что цены на бензин ниже, чем в Красноселькупе, темпы их роста значительно выше. За год стоимость нефтепродуктов на местных АЗС увеличилась на 17,6–32,6%. В течение последних месяцев на заправках наблюдался топливный кризис: образовывались длинные очереди, а продажа бензина ограничивалась малыми объемами — от 10 до 25 литров в одни руки.

На некоторых заправках Надыма, в частности на АЗС «Кристалл», бензин продавался по 25 литров в одни руки: АИ-95 — по 80 рублей, АИ-92 — по 69 рублей. На АЗС «Ростнефтегаз» ограничения были еще жестче: АИ-92 отпускался по 20 или 10 литров, а АИ-95 — только юридическим лицам. Цены на этих заправках составляли 84,70 и 70,90 рубля соответственно. Только на АЗС «Роснефти» не было введено лимитов на объем продаж. В последние дни ситуация несколько стабилизировалась, очереди уменьшились, но стоимость топлива остается высокой.

Причины топливного кризиса

По официальным заявлениям местных властей, дефицит топлива обусловлен ограничениями поставок с «большой земли». В первую очередь, меры вводились для обеспечения бесперебойной работы экстренных служб и социальных учреждений. Власти подчеркивают, что эти ограничения были вынужденными и временными.

Эксперты отмечают, что рост цен на топливо в ЯНАО связан с общей ситуацией на российском рынке нефтепродуктов. По данным Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на 21 октября 2025 года, цена на бензин АИ-92 продолжает расти и обновила годовой максимум уже в 15-й раз. Средневзвешенные цены на территории производства составляют 74,3 рубля за литр. В то же время, стоимость премиального бензина АИ-95 несколько снизилась до 79,6 рубля.

Одной из ключевых причин сокращения предложения бензина на внутреннем рынке стали внеплановые ремонты сразу на нескольких крупных российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом сообщает издание «Коммерсант». В результате временного сокращения производства операторы рынка заблаговременно начали закупать топливо впрок, что дополнительно подстегнуло рост цен.

Особенности транспортной логистики Ямала также влияют на конечную стоимость топлива. Перевозка нефтепродуктов в отдаленные районы требует значительных затрат, особенно в условиях северного климата. Это неизбежно отражается на розничных ценах для конечных потребителей.

По оценкам аналитиков, стабилизация цен на топливо в ЯНАО возможна только после завершения ремонтов на крупных НПЗ и восстановления регулярных поставок с материка. Однако в условиях продолжающегося роста биржевых цен и сохраняющейся напряженности на рынке ожидать быстрого снижения стоимости бензина не приходится.