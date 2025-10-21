Спасатели начали поиск сотрудников для работы в Арктическом центре в ЯНАО Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В ЯНАО начался набор спасателей для работы в новом Арктическом центре в Сабетте. Большинству вакансий предлагаются зарплаты от полумиллиона рублей за двухмесячную вахту. Подробнее — в материале URA.RU.

Кто требуется на работу в Сабетту

Для Арктического спасцентра на работу требуется 28 человек. Вакансии самые различные — нужен и начальник центра, и его заместитель. Также требуются спасатели первого и второго класса, операторы дронов и медицинские работники. Причем, на каждую позицию открыто по две вакансии, так как работать предстоит вахтовым методом.

Режим работы в Сабетте: сколько длится вахта

В Сабетте команде предстоит дежурить вахтовым методом, длительностью по два месяца. На одной вахте станут трудиться 14 сотрудников. Спасателей до Арктического центра доставят по воздуху из центров сбора в Москве, Тюмени, Самаре и Уфе. А вот до точки сбора предстоит добираться за свой счет. Также обстоят дела и с обратной дорогой.

Продолжение после рекламы

Между вахтами предусмотрен период отдыха в два месяца. Рабочий день спасателя составит 12 часов. Кроме межвахтового периода, который также составляет два месяца, предусмотрен ежемесячный оплачиваемый отдых. Во время вахты работникам гарантируется бесплатное трехразовое питание, услуги тренажерного зала, комфортные условия проживания.

Условия работы в Сабетте Фото: URA.RU





Зарплаты спасателей и медперсонала в Сабетте

Зарплаты начальника и его заместителя составят около 600 тысяч рублей. Спасатели и операторы БАС получают больше. Например, спасатель 1 класса сможет претендовать на сумму в 667 тысяч рублей. Врачу-специалисту и механику полагается 527 тысяч рублей, а фельдшеру — почти 400 тысяч рублей. Меньше всего заработает диспетчер — в конце вахты он получит 269 тысяч рублей.

Следует учитывать, что данные суммы работникам начислят за полную двухмесячную вахту. А в межвахтовый период зарплата не начисляется.

Вакансии и зарплаты специалистов в Сабетте Фото: URA.RU

Когда завершится строительство Арктического центра в ЯНАО

Завершение строительства инфраструктуры нового Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, расположенного в поселке Сабетта, находится на завершающей стадии. В ноябре текущего года комиссионная проверка состояния всех объектов Центра будет проведена под руководством заместителя министра МЧС России Романа Курынина. Ожидается, что Центр начнет функционировать в марте 2026 года. В настоящее время на его территорию продолжается поставка необходимого оборудования и технических средств.

В рамках расширения территориального присутствия МЧС России в Арктическом регионе предусмотрено создание еще двух аналогичных комплексных аварийно-спасательных центров в населенных пунктах Тикси и Диксон. Напомним, что первый арктический комплексный аварийно-спасательный центр министерства был открыт 15 марта 2024 года на территории Чукотского автономного округа.



