В ЯНАО тюменский подрядчик срывает строительство двух арт-резиденций

Арбитражный суд арестовал счета ООО «Гарант», которая занимается строительством арт-резиденции в Губкинском (ЯНАО). Обеспечительные меры в размере 259,4 миллиона рублей потребовала принять прокуратура, следует из отчета о движении дела в суде. Надзорные органы намерены расторгнуть и другие сделки тюменского «Гаранта» по социально значимым подрядам в ЯНАО, в том числе по строительству арт-резиденции в Надыме.

«Наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее ООО „Гарант“, не исключающий возможность пользования арестованным имуществом, в пределах суммы требований в размере 259 458 057 рублей 81 копеек», — сообщается в определении Арбитражного суда ЯНАО о принятии обеспечительных мер. По данным суда, речь идет о муниципальном контракте от 28 августа 2023 года между ООО «Гарант» и Управлением организации строительства» в Губкинском.

Как следует из данных ЕИС «Закупки», подрядчик обязался построить арт-резиденцию за 377 миллионов рублей. За время строительства контракт подорожал до 427 млн рублей. Теперь, сообщает суд, прокуратура требует признать эту сделку недействительной и взыскать с подрядчика 259,5 миллиона рублей. В рамках иска также заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер — аресте недвижимости «Гаранта» на сумму требований.

В обоснование прокурор указал, что сумма значительна, а «Гарант» участвует еще в ряде судебных разбирательств с крупными претензиями. Представители компании с иском не согласились, заявив о наличии средств для расчетов и отсутствии подтвержденной задолженности. Однако суд счел доводы ответчика необоснованными.

«Обеспечительная мера в виде ареста имущества не исключает возможность его использования и не ограничивает хозяйственную деятельность компании. Мера направлена на обеспечение баланса интересов сторон», — говорится в определении суда.

Основной иск о признании контракта недействительным и взыскании денежных средств находится на рассмотрении. Как сообщили источники URA.RU, надзорные органы уверены в нарушении тюменским подрядчиком порядка заключения контракта на строительство арт-резиденции и сроков его выполнения.

По данным сервиса «СБИС», ООО «Гарант» — строительная компания из Тюмени, ее генеральный директор — Дмитрий Бабич. На Ямале это далеко не первый подряд застройщика. В Новом Уренгое «Гарант» занимается строительством лыжной базы-стадиона с лыжероллерной трассой стоимостью 1,322 миллиарда рублей.