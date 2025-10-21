«В минуту присяги подумала, главное все-таки в том, что мы вместе создаем в городе атмосферу единения. Мы — одна большая дружная команда и я верю в наш город, верю во всех нас. Следующую страницу в истории Муравленко мы снова напишем вместе», — написала Молдован в своем telegram-канале.

Кроме того, она уточнила, что пять лет работы в должности главы города стали самым строгим и честным экзаменом, а также поблагодарила правительство ЯНАО, губернатора региона Дмитрия Артюхова, депутаов городской думы и законодательного собрания, ведь их внимание и помощь были опорой в сложных ситуациях и масштабных проектах. «Эти годы были разными. Моя личная шкала ощущений менялась от переживаний до гордости, от огорчения до радости. Мы шли в новое время, опираясь на политическую зоркость и опыт наших предшественников... Благодарю муравленковцев за каждый отклик, за критику и поддержку. Спасибо моей команде, коллегам, профессионалам своего дела, которые за каждый результат болеют душой», — подытожила Молдован.