Политика

Мэр Муравленко переизбрана на второй срок. Фото

21 октября 2025 в 18:20
Молдован вновь стала мэром Муравленко

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сегодня — 21 октября — глава Муравленко Елена Молдован переизбрана на второй срок. Решением гордумы она второй раз стала мэром.

«В минуту присяги подумала, главное все-таки в том, что мы вместе создаем в городе атмосферу единения. Мы — одна большая дружная команда и я верю в наш город, верю во всех нас. Следующую страницу в истории Муравленко мы снова напишем вместе», — написала Молдован в своем telegram-канале.

Кроме того, она уточнила, что пять лет работы в должности главы города стали самым строгим и честным экзаменом, а также поблагодарила правительство ЯНАО, губернатора региона Дмитрия Артюхова, депутаов городской думы и законодательного собрания, ведь их внимание и помощь были опорой в сложных ситуациях и масштабных проектах. «Эти годы были разными. Моя личная шкала ощущений менялась от переживаний до гордости, от огорчения до радости. Мы шли в новое время, опираясь на политическую зоркость и опыт наших предшественников... Благодарю муравленковцев за каждый отклик, за критику и поддержку. Спасибо моей команде, коллегам, профессионалам своего дела, которые за каждый результат болеют душой», — подытожила Молдован.

Конкуренцию градоначальнику на выборах составили местные начальник управления муниципальным имуществом Антон Золотов и исполнительный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и развития города Ирина Кожурина. Несмотря на это, Молдован была главным претендентом.

Главу Муравленко переизбрали на второй срок

Фото: Елена Молдован https://t.me/Elena_Moldovan/10317

Материал из сюжета:

Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

