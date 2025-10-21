В райцентре ЯНАО готовы ввести в эксплуатацию четыре новостройки
В новые дома переедут 145 семей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В поселке Тазовский (ЯНАО) четыре новых многоквартирных дома готовятся к вводу в эксплуатацию. От службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа уже получено заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщил глава Тазовского района Виктор Югай.
«Получили от службы Госстройнадзора Ямала заключение о соответствии требованиям проектной документации для четырех новостроек в поселке Тазовском — двух многоквартирных домов на улице Кирова и двух на улице Геофизиков», — рассказал в своем telegram-канале Югай. Идет подготовка документов для ввода домов, ключи от новых, благоустроенных квартир получат 145 тазовских семей.
Большинство семей перееедут в новостройки из аварийного жилого фонда. В настоящее время в Тазовском районе ведется строительство еще 13 многоквартирных домов: 11 из них — в районном центре, еще два — в поселке Антипаюта. По завершении этих проектов новые квартиры смогут получить порядка 700 семей.
