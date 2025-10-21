На пост главы Муравленко претендуют три кандидата
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В ЯНАО состоялся конкурс на пост главы Муравленко. Конкурсная комиссия одобрила троих кандидатов, сообщают источники URA.RU.
«Сегодня прошел конкурс. Комиссия одобрила кандидатуры местных начальника управления муниципальным имуществом Антона Золотова, исполнительного директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и развития города Ирины Кожуриной, а также действующей главы города Елены Молдован», — рассказали инсайдеры.
Дума Муравленко примет решение о том, кому достанется пост мэра города уже сегодня. Главным претендентом остается Елена Молдован.
