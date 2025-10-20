Двух граждан РФ приговорили к длительным срокам за госизмену

«Блинов и Капралов, находясь под руководством представителя украинских спецслужб, осуществляли сделки с цифровыми валютами и иные финансовые операции в интересах Украины», — говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры РФ. К каждому из осужденных также применено дополнительное наказание — ограничение свободы на один год и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Следствие установило, что в августе и сентябре 2023 года Капралов передал 676 тысяч долларов США третьему лицу, не осведомленному о его преступных намерениях. Эти средства, по версии обвинения, предназначались для финансирования пособников украинского режима, действующих на территории России. Кроме того, в марте и июле того же года Блинов и Капралов приобрели и активировали партии SIM-карт, которые потом переправили на Украину, они были использованы ВСУ при атаках 19 августа 2023 года на авиабазу «Сольцы-2» в Новгородской области и 21 и 23 августа — на военный аэродром «Шайковка» в Калужской области.