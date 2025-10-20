Минздрав пересчитал, сколько на самом деле пьют в Вологодской области

Данные на душу населения в 2025 году колеблются от 9,56 литра в январе до 9,65 литра в сентябре Фото: Размик Закарян © URA.RU

Минздрав России обновил данные о том, сколько алкоголя употребляют жители Вологодской области. Эта информация размещена на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

«Как указано в откорректированных данных Минздрава, в январе 2025 года доля потребления алкоголя в Вологодской области составила 9,56 литра, в феврале и марте — по 9,31 литра, в апреле — 9,78, в мае — 9,58, в июне — 9,4, в июле — 9,48, в августе — 9,56», — следует из данных ЕМИСС. Их публикует ТАСС.

Минздрав скорректировал данные после разногласий с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Ранее он не согласился с сообщениями о том, что после введения новых ограничений в регионе стали больше употреблять алкоголь. Филимонов пообещал показать новые, пересчитанные данные. По информации федеральной службы государственной статистики, с января по сентябрь 2025 года потребление алкоголя на одного жителя в Вологодской области выросло с 7,7 литра до 9,65 литра в пересчете на чистый спирт.

Глава региона также отмечал, что с момента введения ограничений на продажу алкоголя в регионе, начиная с 1 марта 2025 года, согласно данным системы ЕГАИС, объем реализации алкоголя составил 5,3 литра на одного жителя. За соответствующий период прошлого года этот показатель достигал 6,3 литра.