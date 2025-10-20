Минздрав пересчитал, сколько на самом деле пьют в Вологодской области
Данные на душу населения в 2025 году колеблются от 9,56 литра в январе до 9,65 литра в сентябре
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Минздрав России обновил данные о том, сколько алкоголя употребляют жители Вологодской области. Эта информация размещена на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
«Как указано в откорректированных данных Минздрава, в январе 2025 года доля потребления алкоголя в Вологодской области составила 9,56 литра, в феврале и марте — по 9,31 литра, в апреле — 9,78, в мае — 9,58, в июне — 9,4, в июле — 9,48, в августе — 9,56», — следует из данных ЕМИСС. Их публикует ТАСС.
Минздрав скорректировал данные после разногласий с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Ранее он не согласился с сообщениями о том, что после введения новых ограничений в регионе стали больше употреблять алкоголь. Филимонов пообещал показать новые, пересчитанные данные. По информации федеральной службы государственной статистики, с января по сентябрь 2025 года потребление алкоголя на одного жителя в Вологодской области выросло с 7,7 литра до 9,65 литра в пересчете на чистый спирт.
Глава региона также отмечал, что с момента введения ограничений на продажу алкоголя в регионе, начиная с 1 марта 2025 года, согласно данным системы ЕГАИС, объем реализации алкоголя составил 5,3 литра на одного жителя. За соответствующий период прошлого года этот показатель достигал 6,3 литра.
Ограничения на продажу алкогольной продукции в розничных точках в регионе были введены с 1 марта. По будням приобрести алкоголь можно только с 12:00 до 14:00. В заведениях общественного питания, имеющих соответствующую лицензию, эти ограничения не применяются. Согласно информации областного Минздрава, после введения указанных мер уровень смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, снизился на 49,6% — с 133 до 66 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, зафиксировано сокращение числа госпитализаций по причине алкогольного опьянения. С марта по сентябрь 2025 года в медицинские учреждения поступило 243 пациента, что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 489 подобных случаев.
