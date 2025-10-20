Квартиры в новостройках подорожают

Рост цен объясняют повышением спроса и снижением ключевой ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цены на квартиры в новостройках России резко вырастут после 2026 года, следует из исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), подготовленного для государственной компании Дом.РФ. По данным компании, среднегодовая стоимость одного квадратного метра в новых жилых комплексах увеличится на 51,8% — с 184 100 рублей в 2025 году до 279 600 рублей к 2030 году.

«В 2025–2026 годах рост стоимости первичного жилья будет ограничен, однако начиная с 2027–2028 годов ожидается ускорение динамики цен вслед за снижением ключевой ставки и формированием дефицита новостроек», — говорится в докладе АКРА. Эксперты также объясняют такой рост цен опережающим увеличением номинальных зарплат и реализацией отложенного спроса, который накопился за последние годы.