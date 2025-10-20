Квартиры в новостройках подорожают
Рост цен объясняют повышением спроса и снижением ключевой ставки
Цены на квартиры в новостройках России резко вырастут после 2026 года, следует из исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), подготовленного для государственной компании Дом.РФ. По данным компании, среднегодовая стоимость одного квадратного метра в новых жилых комплексах увеличится на 51,8% — с 184 100 рублей в 2025 году до 279 600 рублей к 2030 году.
«В 2025–2026 годах рост стоимости первичного жилья будет ограничен, однако начиная с 2027–2028 годов ожидается ускорение динамики цен вслед за снижением ключевой ставки и формированием дефицита новостроек», — говорится в докладе АКРА. Эксперты также объясняют такой рост цен опережающим увеличением номинальных зарплат и реализацией отложенного спроса, который накопился за последние годы.
По оценкам аналитиков, ежегодный прирост стоимости квадратного метра составит в среднем 7,8%. Однако, несмотря на значительное удорожание, доступность жилья для населения останется на прежнем уровне благодаря росту доходов, отмечается в исследовании. Ранее на рынке недвижимости России отмечался умеренный рост цен на новостройки и вторичное жилье, несмотря на завершение большинства льготных ипотечных программ и высокие ключевые ставки. В 2023–2025 годах эксперты связывали динамику цен с уровнем спроса, себестоимостью строительства и доступностью ипотеки.
