Прогноз цен на вторичку: что ждет российский рынок недвижимости к концу 2025 года

Аналитик Чернов спрогнозировал рост цен на вторичное жилье на 2-4%

07 октября 2025 в 12:48 Размер текста - 17 +

Цены на вторичное жилье могут подняться на 2-4% Фото: Размик Закарян © URA.RU К концу года стоимость вторичного жилья в России вырастет в среднем на 2–4%. Об этом сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Наибольший рост цен (4–6%) ожидается в крупных агломерациях и регионах с дефицитом качественного жилья. Сдержанную динамику рынка эксперты связывают с дорогой ипотекой и низкими темпами роста доходов населения, что исключает резкие скачки цен. Что будет с ценами на недвижимость к концу 2025 года — в материале URA.RU. Ситуация на рынке недвижимости За последние 1,5 года цены на рынке новостроек глобально росли Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В период активного роста цен на недвижимость в 2023-2024 годах главными виновниками часто называли программы льготной ипотеки. В связи с этим существовали ожидания, что после их сворачивания стоимость жилья снизится как в первичном, так и во вторичном сегменте. Однако этого не случилось. В среднем по рынку цены продолжили увеличиваться, хотя в некоторых регионах и наблюдались единичные случаи снижения. Новостройки С января 2024 по август 2025 года на рынке новостроек наблюдался рост цен, но не слишком значительный. В целом по России цена квадратного метра изменилась со 157,5 до 175,5 тысячи рублей. В Москве же — с 299,8 до 362 тысяч рублей. На итоговую стоимость жилья в значительной степени влияет спрос — чем больше желающих приобрести квартиры, тем выше на них цена. Тем не менее, ключевым фактором остается себестоимость строительства. В нее входят дорожающие металлы, материалы и рабочая сила, дефицит которой наблюдается во многих регионах. Ниже себестоимости жилье будут продавать лишь в самых крайних обстоятельствах. Вторичка В некоторых регионах цены все же снижаются. Например, во втором квартале 2025 года средняя цена за одного квадратного метра упала в 27 регионах России. В основном это происходило в регионах с высоким уровнем оттока населения и низкой инвестиционной привлекательностью. Также незначительное снижение наблюдалось в регионах с высокими темпами строительства, где цены до этого были перегреты. Кроме того, во втором квартале ключевая ставка все еще оставалась на максимальном уровне в 21%. Вторичное жилье гораздо сложнее приобрести по льготной ипотеке. Спрос на этом рынке оставался сравнительно низким на протяжении всего периода действия высоких ставок. Резкое снижение цен Цены на жилье в третьем квартале снизились в более чем трети крупных городов Фото: Илья Московец © URA.RU При этом, по данным «РБК Недвижимость», темпы падения цен на вторичное жилье в крупных городах России резко ускорились в третьем квартале 2025 года. Если в первом квартале снижение отмечалось лишь в одном городе, а во втором — в трех, то к июлю-сентябрю отрицательная динамика затронула уже 18 из 50 отслеживаемых городов. Лидерами по падению цен стали: Краснодар: -2,82% (до 128,3 тысячи рублей за квадратный метр)

-2,82% (до 128,3 тысячи рублей за квадратный метр) Тюмень: -2,72% (до 126,4 тысячи рублей за квадратный метр)

-2,72% (до 126,4 тысячи рублей за квадратный метр) Хабаровск: -2,57% (до 133,2 тысячи рублей за квадратный метр)

-2,53% (до 307,6 тысячи рублей за квадратный метр) Новокузнецк: -2,24% (до 93,1 тысячи рублей за квадратный метр)

-2,53% (до 307,6 тысячи рублей за квадратный метр) Новокузнецк: -2,24% (до 93,1 тысячи рублей за квадратный метр) Что с ипотекой Мало кто может позволить себе новое жилье без ипотеки Фото: Илья Московец © URA.RU Немногие могут позволить себе новую недвижимость без оформления ипотечного кредита. Именно доступность заемных средств и размер процентной ставки определяют спрос на рынке жилья. В период активного государственного субсидирования льготных ипотечных программ рынок новостроек демонстрировал бурный рост. Однако после сворачивания большинства таких программ темпы развития замедлились, хотя и не прекратились полностью. На 2025 год льготные программы также действуют, но охватывают уже не столь широкий круг россиян. В настоящее время Центробанк начал процесс снижения ключевой ставки. По состоянию на сентябрь она составляет 17% вместо достигнутых ранее максимумов в 21%. Ее дальнейшее уменьшение вряд ли будет стремительным. Тем не менее, банки уже начали снижать проценты по ипотечным продуктам. Недвижимость становится более доступной. Это стимулирует спрос на жилье и подталкивает к увеличению цен. Центробанк отметил увеличение объема выдачи индивидуальных жилищных кредитов на 15% в июле 2025 года по сравнению с июнем. Кредитование по договорам долевого участия также показало рост — на 12%. Что будет с ценами на квартиры в 2025 году Общемировые тренды свидетельствуют о том, что цены на недвижимость с большей вероятностью будут расти, нежели снижаться. Однако пока сохраняются высокие процентные ставки по ипотеке и рынок адаптируется к новой реальности, возможны незначительные разнонаправленные колебания. По словам экспертов, ключевым фактором станет снижение ключевой ставки. Оно позволит, с одной стороны, упростить для застройщиков доступ к проектному финансированию, а с другой — сделать ипотеку дешевле для покупателей. В итоге это стимулирует рост спроса и окажет поддержку строительной отрасли. Прогноз цен на квартиры в 2026 году К 2026 году цены вряд ли упадут Фото: Анастасия Соргина © URA.RU При сохранении текущих тенденций — таких как снижение ключевой ставки, стабильная платежеспособность населения и отсутствие роста оттока релокантов — к 2026 году снижения цен на жилье ожидать не следует. Напротив, с высокой долей вероятности стоит прогнозировать их рост. Наиболее заметно эта тенденция проявится на вторичном рынке, в то время как на рынке новостроек рост будет более умеренным. Каждое снижение ключевой ставки оказывает позитивное влияние на отрасль: с одной стороны, повышается доступность ипотеки и растет спрос, а с другой — снижается стоимость проектного финансирования для застройщиков. Это создает благоприятные условия как для покупателей, так и для девелоперов. Эксперты полагают, что уровень ставки около 10% является оптимальным для рынка и будет способствовать его устойчивому росту. Причины роста цен на недвижимость Аналитики Strategy Partners построили прогноз для рынка первичного жилья, опираясь на базовый сценарий развития экономики. Главным условием в этом сценарии является снижение ключевой ставки до 9%. Согласно прогнозу, цены на новостройки будут увеличиваться в среднем на 6% в год. Таким образом, к 2032 году средняя стоимость квадратного метра по России достигнет 259 тысяч рублей вместо текущих 165 тысяч. Ожидается рост цен и на рынке вторичной недвижимости. Сообщается, что в России в целом сохраняется дефицит жилья. Снижение ключевой ставки и ипотечных ставок привлечет дополнительных покупателей и на вторичный рынок. Уже в июле 2025 года число сделок здесь увеличилось на 15-31% по сравнению с июнем. Пока не прогнозируется резкого и значительного скачка цен, а основной приток спроса, скорее всего, придется на однокомнатные квартиры и студии. В целом, относительно потенциала для роста цен отмечается два ключевых фактора: ставки по ипотеке будут снижаться, а на депозитах у россиян находится свыше 75 триллионов рублей. Эти средства могут быть частично направлены на рынок недвижимости, что спровоцирует увеличение цен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

