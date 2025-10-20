Европейская страна заявила о катастрофической ситуации грядущей зимой

Минэнерго Сербии заявило о почти безвыходной ситуации с запретом ЕС на газ из России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сербия оказалась в сложном положении после решения Совета Евросоюза (ЕС) о поэтапном запрете на закупки российского газа. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Сербия находится в крайне тяжелом и почти безвыходном положении, поскольку Совет Европейского союза утвердил запрет на транзит российского газа через территорию ЕС в третьи страны, который вступает в силу 1 января 2026 года», — сказала Ханданович. Ее слова приводит ТАСС.

Министр отметила, что ситуация в ее стране складывается чрезвычайно сложно, поскольку с 1 января 2026 года Болгария прекратит транзит российского газа по газопроводу «Балканский поток». Это решение негативно отразится и на Сербии. По словам Джедович-Ханданович, Белград вынужден сталкиваться с последствиями, несмотря на то что не причастен к возникшим конфликтам и не является их участником.

С еще более резким заявлением выступила председатель парламента Сербии Ана Брнабич. Она охарактеризовала решение Совета ЕС как катастрофу. Она также отметила, что на данный момент не видит возможных путей выхода из сложившегося энергетического кризиса.