Стало известно, какая погода будет в Пермском крае в ближайшие дни

В Пермском крае с 17 по 19 октября будет умеренно тепло и с небольшими и умеренными осадками: дождь, в субботу и воскресенье на севере возможен мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В пятницу 17 октября выпадут небольшие дожди, ночью на юге и востоке Пермского края отметятся более интенсивные дожди, а на западе региона будет сухо. Температура воздуха ночью составит -1 до +4 градусов, в Перми от +1 до 3 градусов. Дневной прогрев в Перми составит до +7 градусов», — сообщают синоптики.
В субботу 18 октября приближение очередного фронтального раздела принесут небольшие дожди в ночное время, в дневное время зона осадков расширится. Ночью по краю ожидаются заморозки до -3 градусов, в Перми около ноля. Дневной прогрев ожидается как в предыдущие сутки.
В воскресенье 19 октября прохождение через регион холодного фронта принесет небольшие и умеренные осадки. Температура воздуха ночью составит -1 до +4 градусов, в Перми от +1 до +3 градусов. Дневной прогрев в Перми составит до +6 градусов.
Ранее URA.RU сообщало, какая погода ждет пермяков в октябре. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в октябре в Пермском крае ожидаются относительно теплые и крайне сухие погодные условия. Температурный режим в первой половине месяца будет соответствовать климатическим нормам, а во второй половине превысит их на 2 градуса.
