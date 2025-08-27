Напавший на полицейских в Москве оказался иностранцем, возбуждено дело

Неизвестный, который в Москве кинул зажигательную смесь в полицейских, а затем попытался ранить их ножом, оказался иностранец, против него заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Об этом сообщил Следственный комитет России.
«Следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в официальном сообщении telegram-канала СК России.
Дело взято под контроль прокуратурой Москвы, говорится в официальном telegram-канале. Отмечается, что мужчина 26 лет около заправки на Щелковском шоссе кинул две бутылки с коктейлем Молотова в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После этого он попытался ранить ножом полицейских, попытавшихся его задержать, в сети появилось видео.
В СК уточнили, что злоумышленник был оперативно обезврежен и задержан на месте происшествия. В ближайшее время его доставят в столичное подразделение СК, где следователи приступят к допросу подозреваемого. Ведомство также сообщило, что продолжаются неотложные следственные мероприятия для установления всех обстоятельств нападения, а также мотива преступника и возможных соучастников.
