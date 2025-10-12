Бастрыкин проверит информацию о невыплате зарплаты пермским подросткам

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о противоправных действиях в отношении подростков в Перми. Владельцы одной из торговых сетей якобы нанимали на работу несовершеннолетних, а затем не выплачивали им зарплату. Об этом рассказали в информационном центре СК РФ.
«В СМИ сообщается, что в Перми владельцы одной из торговых сетей наняли на работу людей, в том числе несовершеннолетних, и не выплатили им заработную плату. Кроме того, работодатель вымогал денежные средства и совершал иные противоправные действия в отношении своих бывших работников», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Ведомство уточняет, что по фактам, опубликованным в прессе, проводится процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются все детали произошедшего. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.