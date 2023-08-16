Власти договорились отложить ужесточение валютного контроля в России

17 августа 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

Экспортеры обещали увеличить продажи валютной выручки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Валютный контроль в России пока ужесточать не будут. Взамен экспортеры обещали увеличить продажи валютной выручки. Такое решение было принято на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщают близкие к кабмину источники. «Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. […] Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Бизнес в целом согласился продавать больше выручки. Однако если этого не произойдет, продажа экспортной выручки станет обязательной. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры могут больше не продавать в обязательном порядке 50% валютной выручки. Спустя год правительство разрешило российским резидентам продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России.

Валютный контроль в России пока ужесточать не будут. Взамен экспортеры обещали увеличить продажи валютной выручки. Такое решение было принято на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщают близкие к кабмину источники. «Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. […] Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Бизнес в целом согласился продавать больше выручки. Однако если этого не произойдет, продажа экспортной выручки станет обязательной. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры могут больше не продавать в обязательном порядке 50% валютной выручки. Спустя год правительство разрешило российским резидентам продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России.