16 августа 2023

Власти договорились отложить ужесточение валютного контроля в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары. Курган, банкомат, валюта, доллары, доллар
Экспортеры обещали увеличить продажи валютной выручки Фото:

Валютный контроль в России пока ужесточать не будут. Взамен экспортеры обещали увеличить продажи валютной выручки. Такое решение было принято на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщают близкие к кабмину источники.

«Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. […] Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Бизнес в целом согласился продавать больше выручки. Однако если этого не произойдет, продажа экспортной выручки станет обязательной.

В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры могут больше не продавать в обязательном порядке 50% валютной выручки. Спустя год правительство разрешило российским резидентам продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России.

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Валютный контроль в России пока ужесточать не будут. Взамен экспортеры обещали увеличить продажи валютной выручки. Такое решение было принято на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщают близкие к кабмину источники. «Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. […] Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Бизнес в целом согласился продавать больше выручки. Однако если этого не произойдет, продажа экспортной выручки станет обязательной. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры могут больше не продавать в обязательном порядке 50% валютной выручки. Спустя год правительство разрешило российским резидентам продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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