Власти договорились отложить ужесточение валютного контроля в России

Валютный контроль в России пока ужесточать не будут. Взамен экспортеры обещали увеличить продажи валютной выручки. Такое решение было принято на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщают близкие к кабмину источники.
«Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. […] Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Бизнес в целом согласился продавать больше выручки. Однако если этого не произойдет, продажа экспортной выручки станет обязательной.
В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры могут больше не продавать в обязательном порядке 50% валютной выручки. Спустя год правительство разрешило российским резидентам продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России.
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