В Сургуте пожар уничтожил двухэтажный коттедж и гараж. Видео
Существовал риск перехода огня на другие строения
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) днем 20 октября произошел крупный пожар в СНТ «Речник». Здесь огонь уничтожил двухэтажный дом и гараж. Подробности в соцсети сообщили в окружном Управлении МЧС.
«В СНТ „Речник“ огнеборцы ликвидировали крупное возгорание дачного дома и гаража. Сообщение о пожаре поступило в 14:22. К моменту прибытия подразделений строения были охвачены огнем. Огонь повредил дом площадью 100 кв. м и гараж площадью 50 кв. м.», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Отмечается, что существовала угроза перехода огня на другие строения. Борьба с пожаром заняла у спасателей более трех часов. Это не единственное происшествие в Сургуте за минувшие сутки — чуть позже на улице Киртбая загорелся автомобиль. В обоих случаях причины устанавливаются причины произошедшего.
Автор видео: <a href= https://t.me/sitvnews/18155 target=_blank> telegram-канал «SiTV. Новости Сургута и Югры»</a>
