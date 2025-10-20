Существовал риск перехода огня на другие строения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) днем 20 октября произошел крупный пожар в СНТ «Речник». Здесь огонь уничтожил двухэтажный дом и гараж. Подробности в соцсети сообщили в окружном Управлении МЧС.

«В СНТ „Речник“ огнеборцы ликвидировали крупное возгорание дачного дома и гаража. Сообщение о пожаре поступило в 14:22. К моменту прибытия подразделений строения были охвачены огнем. Огонь повредил дом площадью 100 кв. м и гараж площадью 50 кв. м.», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Отмечается, что существовала угроза перехода огня на другие строения. Борьба с пожаром заняла у спасателей более трех часов. Это не единственное происшествие в Сургуте за минувшие сутки — чуть позже на улице Киртбая загорелся автомобиль. В обоих случаях причины устанавливаются причины произошедшего.

Продолжение после рекламы