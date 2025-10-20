Логотип РИА URA.RU
Фермеры из ХМАО готовятся к главной выставке года

Фермеры Сургутского района готовятся к выставке-ярмарке «Товары земли Югорской»
20 октября 2025 в 19:40
Фермеры Сургутского района ХМАО готовятся к проведению главной выставки-ярмарки года — «Товары земли Югорской»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фермеры Сургутского района ХМАО готовятся к проведению главной выставки-ярмарки года — «Товары земли Югорской», которая откроется в декабре в Ханты-Мансийске. За звание лучших будут бороться две сотни крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе 15 из муниципалитета. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава района Андрей Трубецкой.

«Среди участников — продуктовые бренды КФХ Васяев Д.П., Герусов А.А., Герусов А.П., Гармаш Ю.Н., ИП Старцев Е.С., Антонова Е.А., Даитбекова М.М., Иванов С.Е., а также ООО „Обь-регион“ („Белоярочка“). Многие из них уже представляли свою продукцию на сентябрьской выставке в Сургуте, где демонстрировали мясные и рыбные деликатесы, колбасы, картофель и свежую зелень», — отметил глава муниципалитета Трубецкой.

Фермеры из Сургутского района успешно позиционируют себя на ежегодном окружном конкурсе. Например, в в 2024 году одним из победителей признали «Обь-регион» с вареными и копчеными колбасами, а ООО «Дикоросы Югры» получило сертификат соответствия Роскачества «Органик».

Как отметил Трубецкой, за три квартала 2025 года аграрии муниципалитета произвели около пяти тысяч тонн мяса, около тысячи тонн молока, выловили и переработали свыше 500 тонн рыбы, вырастили около 50 тонн картофеля. «Большая часть продукции отмечена знаком качества „Сделано в Югре“. В рамках муниципальной программы „Развитие агропромышленного комплекса“ с начала года производителям выплачено порядка 200 миллионов рублей поддержки. Общий объем финансирования на 2025 год составляет 345 миллионов рублей», — уточнил мэр.

