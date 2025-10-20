Власти ХМАО создадут особые условия для нефтяных компаний в арктической зоне
Нефтяные компании ХМАО смогут дольше искать нефть и газ в арктической зоне
Власти ХМАО решили дать нефтяным компаниям больше времени для поиска нефти и газа на месторождениях арктической зоны. Решение принято на заседании правительства региона под руководством губернатора Руслана Кухарука. Изменения касаются участков недр в Белоярском и Березовском районах Югры.
«Правительство Югры в ходе еженедельного заседания одобрило внесение изменений в отдельные региональные документы, регламентирующие сферу недропользования. Так, изменениями предусматривается увеличение срока предоставления участков недр местного значения для геологического изучения с пяти до семи лет в границах Белоярского и Березовского районов, что создаст дополнительные условия для комплексного исследования недр в указанных муниципалитетах», — указано на официальном сайте властей ХМАО.
Власти отмечают, что в Белоярском и Березовском районах есть большой потенциал для поиска и добычи полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, которые важны для развития минерально-сырьевой базы страны. Продление сроков геологоразведки привлечет больше инвестиций в освоение арктических территорий Югры.
Кроме того, в регионе появится электронная форма лицензий на пользование недрами. Она заменит бумажные документы и сделает оформление быстрее и удобнее.
Ранее URA.RU писало, что Роснедра выставят на продажу месторождение в арктической зоне ХМАО. По предварительным оценкам, в недрах участка «Сергинский 24» содержится более 10 миллионов тонн нефти и свыше 40 миллионов кубометров природного газа.
