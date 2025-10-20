Жители ХМАО определили лучшие колледжи региона

Студенты ХМАО поставили оценки региональным колледжам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Одни из самых высоких оценок сузам региона в сервисах онлайн-картографии жители Югры ставят колледжам Олимпийского резерва и Сургутского института экономики. Также в топе стройколледж в Нижневартовске. Подробнее — в подборке URA.RU.

Ханты-Мансийск

Среди государственных колледжей первое место в регионе получил Югорский колледж-интернат Олимпийского резерва в Ханты-Мансийске. Несмотря на небольшое количество отзывов, суз имеет твердую оценку «пять» в 2ГИС.

Югорчане отмечают главным образом инфраструктуру — большой зал для игр с мячом, бассейн, тренажерный зал, а также уличные тренажеры и стадион. Также говорится о высоком уровне организации тренировок для учащихся.

Сургут

Второе место в народном рейтинге ХМАО студенты отдали колледжу Сургутского института экономики, управления и права. Он имеет в городе несколько филиалов. Оценка — 4,8 баллов.

Среди плюсов учебного заведения жители отмечают преподавательский состав, дружелюбную атмосферу и возможность реализации творческого потенциала. Из минусов говорят о небольшой стипендии.

Нижневартовск

Столица Самотлора замыкает тройку лидеров. Здесь первое место студенты отдали Нижневартовскому строительному колледжу. Средняя оценка — 4,6 баллов. Студенты и выпускники отмечают хорошо структурированную программу обучения и преподавателей.

Есть отзывы и от потенциальных работодателей, к которым студенты приходят на практику. Они пишут, что большая часть учащихся хорошо обучены и заинтересованы в выбранной профессии.

Не обходится и без негативных отзывов. Некоторых студентов не устраивает питание в столовой.