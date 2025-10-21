Экс-начальница «Барби-чиновниц» ХМАО стала фигурантом уголовного дела. Инсайд
Бывшего директора самого гламурного УКС ХМАО подозревают в превышении полномочий
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бывшего директора управления капстроя Пыть-Яха Ровенну Киркину подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что она якобы незаконно выплатила «золотой парашют» при увольнении своей подчиненной — бывшей начальнице отдела Екатерине Смирновой. Девушка прославилась на всю страну раскрепощенным видео из кабинета с розовыми стенами, «попивая лучший раф» и трогая себя за грудь, после чего УКС и получил скандальный статус вотчины «Барби-чиновниц».
«По версии следствия, Киркина могла незаконно выплатить Смирновой выходное пособие в размере трех среднемесячных окладов. Такие выплаты противоречат системе оплаты казенных учреждений, предусмотренных администрацией города. Нарушения вскрылись при проверке счетной палаты и прокуратуры», — отмечает инсайдер.
Информацию подтвердили несколько источников агентства. Официальный комментарий следственных органов на момент публикации новости получить не удалось.
Горожане неоднократно винили сотрудников и руководство УКС в отсутствии контроля за исполнением проектов, которые сдавались в плохом состоянии, а счетная палата выявила нарушения на 10 миллионов рублей при строительстве сквера Есенина (его курировала Смирнова). Киркина покинула пост со скандалом в сентябре, новый мэр Пыть-Яха Сергей Елишев отозвал пролонгацию ее трудового контракта.
