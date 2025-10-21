В Сургуте сотрудники ГИБДД устроили облаву на пьяных водителей

В городе в минувшие выходные проходил профилактический рейд Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции поймали восемь водителей, севших за руль после употребления алкоголя. Всех нарушителей ведомство выявило в ходе профилактического рейда.

«В период с 17 по 19 октября 2025 года сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактическое мероприятие „Допинг-контроль“. По итогам за управление автомобилем с признаками опьянения к административной ответственности привлечены 8 водителей», — сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Сургута.