В Сургуте сотрудники ГИБДД устроили облаву на пьяных водителей
В городе в минувшие выходные проходил профилактический рейд
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции поймали восемь водителей, севших за руль после употребления алкоголя. Всех нарушителей ведомство выявило в ходе профилактического рейда.
«В период с 17 по 19 октября 2025 года сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактическое мероприятие „Допинг-контроль“. По итогам за управление автомобилем с признаками опьянения к административной ответственности привлечены 8 водителей», — сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Сургута.
Уточняется, что четверо нарушителей отказались от прохождения медосвидетельствования. Еще двое югорчан попались пьяными за рулем повторно в течение года.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!