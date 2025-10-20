Власти Сургута потравили тараканов в детсаду после жалоб родителей

Детский сал в Сургуте избавили от тараканов, которые жили несколько лет Фото: Размик Закарян © URA.RU

В детском саду «Снегирек» в Сургуте (ХМАО) провели обработку помещений от тараканов после жалоб родителей. О проблеме сообщили в социальных сетях. Родители рассказали, что насекомые живут в детсаду второй год.

«В саду „Снегирек“ по адресу Университетская, 29/1 второй год не могут избавиться от тараканов, больше всего их в пищевом блоке. Подрядчик недобросовестно выполняет свои обязанности: последний раз на отработку всего сада потратили 20 минут, не соблюдают инструкцию, шкафы не отодвигают», — пожаловались родители в группе «Мамочки Сургута» в социальной сети «ВКонтакте».

Власти Сургута отреагировали на жалобы. Они сообщили, что дезинфекция была проведена в начале октября 2025 года.

«В связи с выявленным фактом появления насекомых в помещениях детского сада „Снегирек“ 4 октября была проведена дезинсекция помещений с применением сертифицированных средств борьбы с насекомыми. Вторичная обработка запланирована на 31 октября», — сообщила мэрия Сургута в комментариях под постом с жалобами.

В ведомстве уточнили, что обработали пищеблок, коридоры, туалеты, групповые комнаты и подвал. Также 24 октября запланирована внеплановая обработка.

В администрации подчеркнули, что санитарное состояние детского сада находится на постоянном контроле. Родителям предложили присутствовать при дезинсекции.