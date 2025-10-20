Губернатор ХМАО провел приемку дороги, которую сургутяне ждали 10 лет

В Сургуте достроили долгожданный участок улицы Усольцева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) сдали новую дорогу на западе города по улице Усольцева, соединяющую 40, 41 и 42 микрорайоны. Жители ждали этот объект почти десять лет. Приемка состоялась в режиме видеосвязи с заседания правительства Югры, которое провел губернатор Руслан Кухарук.

«Несомненно, наличие современной дороги в этом районе — это тот запрос, который многие годы звучал от жителей Сургута. Рад, что этот объект реализован в установленные сроки и уже сегодня будет служить горожанам», — отметил глава региона.

Кухарук подчеркнул, что проект стал частью масштабной программы по развитию транспортной сети Югры: «Мы видим, как активно строятся дороги и в муниципалитетах, и на региональных трассах. Эти объекты обеспечивают связанность территорий и создают комфортные условия для людей». По словам губернатора, работы по развитию сети дорог в Сургуте продолжатся и в следующем году.

Глава города Максим Слепов отметил, что подрядчик АО «Автодорстрой» закончил стройку до первого снега. «Большой комплекс работ включал проектирование, устройство сетей, создание многослойного дорожного полотна, устройство тротуаров и велодорожек, монтаж освещения и видеонаблюдения, озеленение улицы. В финале — четырёхполосная дорога, широкие тротуары с тактильной плиткой, велодорожки. Жители микрорайона давно ждали эту дорогу и получили красивую, современную улицу», — отметил градоначальник.

Он поблагодарил губернатора и правительство округа, а также дорожников. «Достойный результат большой совместной работы. Движение откроем после завершения пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения и светофоров», — пообещал Слепов.

Заместитель главы Сургута Алексей Фокеев отметил, что дорога закрывает многолетний запрос горожан: «Это, можно сказать, долг муниципалитета перед жителями северо-западной части. Здесь построено более 150 тысяч квадратных метров жилья, давно введены дома и социальные объекты. Теперь обеспечен нормативный доступ к девятой школе и прилегающим территориям».