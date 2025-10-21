Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Салехарде жители многоквартирного дома годами просят ремонта двора и освещения

21 октября 2025 в 05:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ремонт на детской площадке двора не проводился с 2019 года

Ремонт на детской площадке двора не проводился с 2019 года

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) жители многоквартирного дома на Геологов боятся отпускать детей на площадку. С момента постройки дома — с 2019 года, игровая зона двора сильно износилась и стала опасной, а столбы освещения и вовсе демонтированы. О проблеме ямальцев рассказали в региональном отделении Народного фронта (ОНФ).

«В Салехарде жители дома № 22А по улице Геологов обратились в Народный фронт из-за плохого состояния двора и детской площадки. Дом был сдан в 2019 году, однако с момента заселения территория практически не обслуживалась: покрытие площадки изношено, игровые элементы требуют ремонта, а освещение во дворе отсутствует», — сообщается в telegram-канале ОНФ Ямала.

Как оказалось, дом находится на непосредственном самостоятельном управлении — то есть все вопросы по благоустройству жители должны решать самостоятельно. В мэрии окружной столицы пояснили, что необходимо провести собрание собственников и определить форму управления домом, а затем заключить договор с управляющей компанией.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал