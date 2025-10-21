В Салехарде жители многоквартирного дома годами просят ремонта двора и освещения

Ремонт на детской площадке двора не проводился с 2019 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) жители многоквартирного дома на Геологов боятся отпускать детей на площадку. С момента постройки дома — с 2019 года, игровая зона двора сильно износилась и стала опасной, а столбы освещения и вовсе демонтированы. О проблеме ямальцев рассказали в региональном отделении Народного фронта (ОНФ).

«В Салехарде жители дома № 22А по улице Геологов обратились в Народный фронт из-за плохого состояния двора и детской площадки. Дом был сдан в 2019 году, однако с момента заселения территория практически не обслуживалась: покрытие площадки изношено, игровые элементы требуют ремонта, а освещение во дворе отсутствует», — сообщается в telegram-канале ОНФ Ямала.