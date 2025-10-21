Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Ясный осенний день ждет жителей Тюмени

21 октября 2025 в 08:00
Воздух прогреется до +7 градусов

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На территории Тюмени днем 21 октября ожидается потепление до +7 градусов и безоблачное небо. Об этом сообщили синоптики сервиса Gismeteo.

«В Тюмени днем 21 октября ожидается безоблачная погода. Температура воздуха составит +7 градусов», — сообщается на сайте сервиса.

Осадки синоптики не обещают, а ветер прогнозируется умеренный 6 м/с. В ночь на 22 октября температура упадет до -1 градусов.

