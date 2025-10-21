Неожиданное тепло пришло в Свердловскую область

Под конец октября в Свердловскую область вернется кратковременное тепло. В регионе ожидается потепление до +10 градусов. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Суточный ход температуры может достигнуть 10..15 градусов, похожая ситуация в присутствии антициклона отмечалась в первой декаде месяца. Без тепла останется только самый север области», — сказано в прогнозе.

В Екатеринбурге 21 октября будет облачная погода без осадков. Температура днем дойдет до отметки в +9, а к вечеру опустится до -2 градусов. Ветер не более шести метров в секунду. Тепло продлится всего два дня и к четвергу уже покинет область.