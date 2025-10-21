На обновление ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге потратят миллиард: что там появится

Фасад ТРЦ также изменят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге ждет полное обновление бренда и позиционирования, изменится также фасад. Планы по реконцепции на встрече с журналистами представила компания «СКМ Девелопмент», владеющая торговым центром.

«Мы планируем полное, качественное изменение бренда торгового центра. Алатырь стабильно входит в топ-3 среди жителей по узнаваемости. Мы хотим перейти от торгово-развлекательного центра к другой формулировке — это центр городской жизни», — рассказал владелец «СКМ Девелопмент» Алексей Фалько.

Планируется изменить логотип, фасад, благоустройство, слоган, позиционирование, фудкорт. Именно фудкорт ожидает масса изменений, которые уже запущены. Ребрендингом займется питерское агентство ENDY. Ожидаемые затраты на реконцепцию, по словам Фалько, составят около полутора млрд рублей.

Каждый этаж торгового центра ждет обновление. На первом, втором и третьем разместятся торговая галерея, food-зона, кластер услуг. На четвертом этаже — фудкорт со сценой. Там же команда уже обновила кинотеатр. Сейчас он работает в техническом режиме. Только в этом кинотеатре будут показывать весь иностранный и отечественный прокат.

Шестой этаж займет фитнес-центр. На седьмом, восьмом и девятом этажах разместятся офисы. Вокруг появится больше зелени, скамейки, прогулочные площадки. Вдоль переулка Медиков, рассчитывают в компании, исчезнет стихийная парковка.

Первый этап реконцепции планируют завершить к октябрю 2026-го. В 2027 году существенно расширится блок услуг за счет уменьшения доли торговых помещений.