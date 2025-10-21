Свердловских мэров собрали подводить итоги губернаторских выборов и готовить к новым

Паслер поблагодарил свердловских мэров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительственном санатории «Гранатовая бухта» в Сысерти (Свердловская область) 21 октября стартовало традиционное совещание глав муниципалитетов, посвященное, в частности, итогам прошедшей губернаторской кампании. Открыл встречу губернатор Денис Паслер, передает URA.RU один из участников мероприятия.

Паслер в своем выступлении был краток — поблагодарил мэров за участие в организации и проведении выборов. Выборы проходили с 12 по 14 сентября, явка приблизилась к 40%, а Паслера поддержали больше 61% жителей. Подробный разбор итогов кампании, а также анализ показателей явки и голосования представит глава облизбиркома Елена Клименко.

С докладами выступят, в частности, замгубернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова, министр финансов Александр Старков и глава департамента информполитики Инна Аверкова. Савинова расскажет о приоритетах в медицинском и социальном обслуживании, Старков — о принципах формирования областного бюджета на 2026 год. Аверкова поделится рекомендациями по информационной поддержке муниципалитетов в период избирательных кампаний.

