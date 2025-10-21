Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Свердловских мэров собрали подводить итоги губернаторских выборов и готовить к новым

В санатории «Гранатовая бухта» в Сысерти проходит традиционное собрание глав
21 октября 2025 в 11:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Паслер поблагодарил свердловских мэров

Паслер поблагодарил свердловских мэров

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительственном санатории «Гранатовая бухта» в Сысерти (Свердловская область) 21 октября стартовало традиционное совещание глав муниципалитетов, посвященное, в частности, итогам прошедшей губернаторской кампании. Открыл встречу губернатор Денис Паслер, передает URA.RU один из участников мероприятия.

Паслер в своем выступлении был краток — поблагодарил мэров за участие в организации и проведении выборов. Выборы проходили с 12 по 14 сентября, явка приблизилась к 40%, а Паслера поддержали больше 61% жителей. Подробный разбор итогов кампании, а также анализ показателей явки и голосования представит глава облизбиркома Елена Клименко.

С докладами выступят, в частности, замгубернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова, министр финансов Александр Старков и глава департамента информполитики Инна Аверкова. Савинова расскажет о приоритетах в медицинском и социальном обслуживании, Старков — о принципах формирования областного бюджета на 2026 год. Аверкова поделится рекомендациями по информационной поддержке муниципалитетов в период избирательных кампаний.

Продолжение после рекламы

Дополнительно представители областного кабмина затронут вопросы подготовки к выборам 2026 года, новых процедур избрания глав муниципалитетов, а также внедрения туристического налога. С докладами выступят первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, и. о. замгубернатора-министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин и глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал