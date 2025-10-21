Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Свердловчане станут свидетелями редчайшего космического явления

В небе над Свердловской областью можно увидеть метеорный поток Ориониды
21 октября 2025 в 05:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пик активности ожидается 21 октября

Пик активности ожидается 21 октября

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ночью 21 октября жители Свердловской области смогут увидеть метеорный поток Ориониды. Редкое природное явление возникает, когда Земля проходит через след от кометы Галлея, которая появляется рядом с Солнцем раз в 76 лет. Подробности рассказали эксперты проекта STARVISOR.

«В ближайшие ночи метеорный поток Ориониды достигнет пика активности. Ожидается до 20-25 звезд в час, пролетающих по всему небу. Повышенная активность будет сохраняться как в ночь на 21, так и на 22 октября», — сказано в сообщении экспертов в соцсети «ВКонтакте».

Сами метеоры будут вылетать из созвездия Ориона.  Лучшее время наблюдений — с полуночи до рассвета. Подробнее о том, как и где лучше наблюдать редкое явление — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал