Свердловчане станут свидетелями редчайшего космического явления
Пик активности ожидается 21 октября
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Ночью 21 октября жители Свердловской области смогут увидеть метеорный поток Ориониды. Редкое природное явление возникает, когда Земля проходит через след от кометы Галлея, которая появляется рядом с Солнцем раз в 76 лет. Подробности рассказали эксперты проекта STARVISOR.
«В ближайшие ночи метеорный поток Ориониды достигнет пика активности. Ожидается до 20-25 звезд в час, пролетающих по всему небу. Повышенная активность будет сохраняться как в ночь на 21, так и на 22 октября», — сказано в сообщении экспертов в соцсети «ВКонтакте».
Сами метеоры будут вылетать из созвездия Ориона. Лучшее время наблюдений — с полуночи до рассвета. Подробнее о том, как и где лучше наблюдать редкое явление — в материале URA.RU.
