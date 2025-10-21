Свердловчане станут свидетелями редчайшего космического явления

Пик активности ожидается 21 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ночью 21 октября жители Свердловской области смогут увидеть метеорный поток Ориониды. Редкое природное явление возникает, когда Земля проходит через след от кометы Галлея, которая появляется рядом с Солнцем раз в 76 лет. Подробности рассказали эксперты проекта STARVISOR.

«В ближайшие ночи метеорный поток Ориониды достигнет пика активности. Ожидается до 20-25 звезд в час, пролетающих по всему небу. Повышенная активность будет сохраняться как в ночь на 21, так и на 22 октября», — сказано в сообщении экспертов в соцсети «ВКонтакте».